Crisi droga negli Stati Uniti

Cincinnati è stata una delle città più colpite dalla crisi degli oppioidi negli Stati Uniti. Dieci anni fa, le strade intorno a Cincinnati sono diventate una sorta di linea del fronte per la lotta contro la crisi della droga. Il capo della polizia di Newton, Tom Synan, ricorda ancora i luoghi in cui si verificavano le overdose da oppioidi e dove i primi soccorritori erano costretti a lavorare in condizioni estreme.

Tra il 19 e il 27 agosto, il carfentanil, un oppioide sintetico ultrapotente, ha colpito le strade di Cincinnati. Il carfentanil è un farmaco utilizzato per tranquillizzare gli elefanti e altri grandi mammiferi, ed è circa 100 volte più potente del fentanil e 10.000 volte più potente della morfina. In Ohio, l’impatto del carfentanil è stato immediato e mortale, con quasi 400 decessi segnalati nella seconda metà del 2016.

Tuttavia, quasi un decennio dopo, la crisi degli oppioidi a Cincinnati sembra essere in declino. La città fa parte di un’inversione di rotta storica, con una riduzione delle morti per overdose per il quarto anno consecutivo. La squadra di Synan lavora non solo per arrestare i fornitori, ma anche per curare i tossicodipendenti. A livello nazionale, la crisi degli oppioidi ha raggiunto il picco con 111.000 morti totali per overdose, ma il numero è sceso a circa 73.000 nel periodo di 12 mesi terminato nell’agosto 2025.

I ricercatori attribuiscono questa diminuzione in parte all’antidoto per l’overdose naloxone e a un improvviso calo della potenza dei farmaci provenienti dalla Cina. Tuttavia, il resto è più complicato e ci sono diverse opinioni sulla causa di questa diminuzione. Il presidente Trump ha promesso un giro di vite nei confronti di fornitori e rivenditori, etichettando il fentanil illecito come “arma di distruzione di massa”, ma alcuni ritengono che l’utilizzo di questo termine non aiuti a risolvere il problema. Synan sostiene che ciò che conta di più non è l’applicazione delle norme, ma il trattamento della dipendenza, compresi i milioni di dollari federali spesi in programmi per controllare i tossicodipendenti e ottenere loro aiuto.