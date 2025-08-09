Crisi di SchaeL: perché l’opposizione piemontese tace?

Il panorama politico piemontese sta attraversando un momento di tensione, con le opposizioni al governo Cirio apparentemente silenziose dopo le recenti sedute straordinarie di agosto. La maggioranza ha in netto vantaggio una questione spigolosa relativa a Thomas Schael, ex commissario della Città della Salute e della Scienza.

La sanità rappresenta l’ottanta percento del bilancio regionale, rendendo le sue decisioni altamente sensibili. La giunta ha affrontato la gestione di Schael, il cui recente licenziamento sembra aver creato un vuoto di attenzione tra i partiti di opposizione, come il PD, Avs e M5s. Questi ultimi, concentrati su questioni meno strategiche, non hanno reagito con la necessaria incisività di fronte a un tema cruciale per i cittadini piemontesi.

La situazione è aggravata dall’assenza di una visione politica comune nell’opposizione, che sembra non possedere un approccio costruttivo verso la sanità. In passato, avvenimenti simili avrebbero suscitato una reazione più vigorosa. Tuttavia, l’attuale contesto ha dimostrato un cambiamento nei modelli di interazione politica, sia a destra che a sinistra.

Mentre la giunta Cirio avanza nella gestione della sanità, le opposizioni si trovano in una posizione defilata, incapaci di mobilitarsi attorno a questioni di rilievo nazionale. La mancanza di una discussione politica sostanziale e la carenza di un governo efficace da parte delle minoranze pongono interrogativi sul futuro del dibattito sanitario in Piemonte. Gli sviluppi nei prossimi giorni rimarranno da osservare, in un clima che invita a una presa di coscienza da entrambe le parti politiche.