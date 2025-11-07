Crisi di partecipazione al Congresso Nazionale FIA in Italia

Il XXI Congresso Nazionale FIA di Rimini ha messo in luce dati significativi, tra cui la preoccupante presenza di oltre 7 milioni di italiani con problemi di udito. La soddisfazione degli utilizzatori di apparecchi acustici, tuttavia, rimane molto alta.

Ciò che colpisce maggiormente è la ridotta affluenza all’evento, considerato un appuntamento fondamentale per il settore audioprotesico, in quanto offre l’opportunità di discutere l’evoluzione del ruolo dell’audioprotesista e del centro acustico. Tra i temi trattati ci sono stati l’evoluzione del centro acustico, l’importanza della formazione continua, e il rafforzamento dell’identità professionale.

Nonostante i dati presentati, tra cui quelli dello studio EuroTrak che mette in evidenza l’Italia come leader europeo per perdita uditiva, la partecipazione è stata inferiore rispetto alle edizioni precedenti. Questo fa sorgere dubbi sulla reale utilità delle tematiche affrontate, con una percezione che non tutte abbiano apportato un valore immediato per i professionisti.

La scarsa partecipazione può indicare un malessere generalizzato nel settore, con domande sulle politiche messe in atto dalle associazioni come la FIA, ANA e ANAP. Inoltre, si evidenzia una potenziale disconnessione tra la visione proposta dai dirigenti e quella percepita dai professionisti, suggerendo la necessità di una riformulazione delle strategie di engagement.

Il futuro del settore è critico: mentre la tecnologia avanza, è fondamentale che anche le competenze relazionali degli audioprotesisti e l’importanza delle interazioni umane siano riconosciute. La leadership è ora chiamata a costruire una proposta di valore concreta, rispondendo così alla crisi di motivazione presente nel comparto.