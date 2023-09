Crisi di Oriana in confessionale: il video dell’abbandono al Gran Hermano

Sarebbe dovuta essere la reina anche del Gran Hermano Vip, ma Oriana Marzoli – a sole due settimane dall’ingresso in Casa – ha deciso di ritirarsi dal gioco dopo una crisi in Confessionale. “Io me ne vado, non me ne frega niente! Non ho voglia di giocare! Punto! Punto! A un’altra, a me no“.

Il video del suo ultimo sclero in Confessionale è stato pubblicato dai profili social della trasmissione che hanno poi sottolineato che “la verità sul ritiro” ce la diranno nella puntata di domenica sera. Insomma, gli spagnoli sanno come fare trash.

Las últimas imágenes de Oriana en la casa y los motivos que la han llevado a tomar la decisión de abandonar el reality, este domingo a las 22.00H en ‘Gran Hermano VIP: El Debate’#GHVIPGala3 #GHVIP29S pic.twitter.com/2xnRf3E0oq — Gran Hermano (@ghoficial) September 29, 2023

Cristi di Oriana in Confessionale, le ultime parole di Daniele Dal Moro

Che Oriana Marzoli abbia avuto quella crisi e si sia ritirata dal Gran Hermano Vip per Daniele Dal Moro? Il veneto non ha mai fatto niente per far restare la sua ragazza in gioco, anzi, ha più volte manifestato la propria sofferenza nel vederla lì lanciando anche frecciatine velate sulle “priorità” delle persone.