Crisi di mezza età a 20 anni: il disagio tra i giovani italiani

Uno studio recente pubblicato su Plos One ha messo in luce che la crisi di mezza età, tradizionalmente associata ai quarantenni, colpisce ora in media a 22 anni. Questo malessere psicologico, una volta inusuale tra i giovani, è divenuto significativo nella loro vita. Al contrario, i quarantenni di oggi tendono a ritrovare una serenità che era in calo in passato.

La ricerca, che ha coinvolto oltre 10 milioni di americani, 40.000 famiglie britanniche e quasi due milioni di persone in 44 Paesi, evidenzia come i giovani stiano sperimentando un elevato senso di infelicità, che tende a ridursi solo con l’avanzare dell’età. Le cause principali di questo disagio risiedono nell’incertezza lavorativa e nel clima di precarietà che caratterizza le vite dei giovani. Inoltre, l’uso diffuso dei social media ha aumentato i livelli di ansia e solitudine, specialmente tra le ragazze. La pandemia ha peggiorato ulteriormente la situazione, lasciando cicatrici emotive difficili da curare.

In Italia, un sondaggio condotto da IPSOS per l’associazione Arci ha rivelato una realtà simile, con il 65% dei giovani che percepisce una significativa distanza tra la propria vita attuale e le proprie aspirazioni. La ricerca ha sottolineato un divario di genere, evidenziando che le ragazze mostrano una minore autostima e capacità di gestire lo stress. Inoltre, il 47% dei giovani non riesce a immaginarsi a cinquanta anni, a causa delle incertezze e dei rapidi cambiamenti del mondo.

La salute mentale dei giovani italiani è quindi una questione urgente, necessitando di interventi mirati per promuovere il benessere.