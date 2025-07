Crisi di maggioranza a San Benedetto, le ultime novità politiche

La recente crisi di maggioranza a San Benedetto del Tronto ha subito una svolta, grazie all’intervento del sindaco, che ha presentato un emendamento in sede di discussione del bilancio. Giselda Mancaniello, capogruppo di Viva San Benedetto, ha annunciato il ritiro del proprio emendamento, ritenendo che il documento del sindaco sia in linea con le finalità precedentemente espresse.

L’emendamento inizialmente proposto da due consigliere dissidenti prevedeva la riassegnazione di circa 450 mila euro per diverse spese, tra cui la manutenzione delle strade, le politiche sociali, il bando per gli affitti e la gestione delle aree verdi. Tuttavia, la modifica presentata dal primo cittadino ha reso superfluo l’intervento di Mancaniello, che ha riconosciuto la coerenza dell’approccio del sindaco.

Il bilancio prevede tagli significativi in vari settori, con diverse voci in diminuzione: 73.500 euro per le iniziative culturali, 58.000 euro per prestazioni di servizio, 63.500 euro a sostegno delle attività produttive e 40.000 euro per le società sportive, tra gli altri. Inoltre, sono stati previsti risparmi su attività turistiche e servizi di pianificazione urbana.

Il clima politico rimane teso, con l’opposizione che critica apertamente la stabilità della coalizione guidata da Spazzafumo. Andrea Traini, esponente della minoranza, ha sollevato interrogativi sulla situazione attuale della città, facendo riferimento all’improvvisa rimozione di un assessore. Anche Aurora Bottiglieri ha evidenziato l’incertezza, mentre Giorgio De Vecchis ha chiesto chiarimenti sulla revoca del vicesindaco, sostenendo che il sindaco sia sotto pressione.