Crisi di Lorenzo, perché ha abbandonato la puntata: “Come mai tremavo”

Sul finale dell’ultima puntata del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha avuto una crisi e si è allontanato dal gruppo, piangendo nel giardino. Inizialmente, il motivo del suo crollo non era chiaro, ma Jessica e Pamela hanno attribuito la situazione a Helena, affermando che tutto gira intorno a lei. Nel daytime successivo, il GF ha mostrato per la prima volta le immagini in cui Lorenzo esprime la sua frustrazione e impotenza, lamentando di sentirsi trattato come il cattivo della situazione, mentre lei viene percepita come vittima. Ha dichiarato di sentirsi prosciugato e stanco dopo cinque mesi di tensione.

Shaila, invece di far riflettere Lorenzo sui suoi errori, ha cercato di rafforzare il suo ego, sostenendolo e descrivendolo come la vera vittima. Ha criticato Helena, dicendo che non è genuinamente vittima, ma anzi sfrutta la situazione a suo favore. Shaila ha affermato che Helena è più astuta e che Lorenzo, essendo una persona di cuore, si sente frustrato e ingannato. Le sue parole hanno sottolineato il contrasto tra Helena e Lorenzo, evidenziando come quest’ultimo stia soffrendo.

In generale, la comunicazione di Shaila tende a rafforzare la vulnerabilità di Lorenzo, insinuando che ci sia un complotto contro di lui e dipingendolo come il migliore concorrente. In questo contesto, le sue affermazioni possono sembrare esagerate, tentando di far sentire Lorenzo unico e prezioso, ma contribuiscono a introduzione di ulteriori conflitti nel gioco.