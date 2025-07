Crisi di garanzia in Basilicata: l’opposizione si mobilita

Le recenti elezioni delle figure di garanzia nel Consiglio regionale della Basilicata hanno sollevato forti critiche da parte delle opposizioni. Questi gruppi denunciano un metodo di gestione del potere che, a loro avviso, danneggia le istituzioni e allontana i cittadini.

Secondo i rappresentanti delle opposizioni, la maggioranza ha proceduto con l’elezione di figure chiave come il Difensore Civico e i Garanti regionali senza alcun confronto democratico. Questo approccio è stato descritto come arrogante e ha portato all’elezione di tre candidati non ufficialmente eletti nelle liste del Presidente Vito Bardi, evidenziando una preferenza per le alleanze politiche piuttosto che per le competenze.

Particolarmente sconcertante, affermano i gruppi d’opposizione, è la nomina di un garante per le persone con disabilità, avvenuta senza che l’osservatorio regionale si sia mai riunito. Queste elezioni, secondo le opposizioni, evidenziano una gestione opaca e autoreferenziale delle cariche pubbliche, che dovrebbero invece garantire serietà ed equilibrio.

L’opposizione critica l’attuale presidente per aver trasformato le istituzioni in un terreno di spartizione politica, sminuendo il ruolo del Consiglio regionale. Le cariche come il Difensore Civico e i garanti dovrebbero servire gli interessi della comunità, ma risulterebbero ora come simboli di una lottizzazione impropria.

In conclusione, le opposizioni rivolgono un appello alla cittadinanza, sottolineando l’importanza che le istituzioni siano al servizio dei cittadini e non degli interessi di partito, affermando che la Basilicata merita un approccio politico ben diverso.