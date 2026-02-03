13.4 C
Crisi di Centropadane Engineering, interrogazione a Cremona

Crisi di Centropadane Engineering, interrogazione a Cremona

Il gruppo consiliare “Centrodestra per Cremona” ha presentato un’interrogazione al Presidente Mariani riguardo alla situazione della partecipata provinciale Centropadane Engineering. I consiglieri di Lega e Forza Italia hanno scoperto che la società ha avviato una procedura di regolazione della crisi presso il Tribunale di Cremona, depositando un ricorso ai sensi del Codice della Crisi d’Impresa.

I consiglieri hanno appreso, con sorpresa e senza comunicazioni ufficiali, che il Tribunale ha ammesso Centropadane Engineering alla procedura, nominando un Commissario Giudiziale e concedendo 60 giorni per la presentazione di un piano di concordato preventivo. Questa notizia è particolarmente rilevante poiché il Consiglio provinciale era stato chiamato a approvare una variazione di bilancio per la ricapitalizzazione della società, necessaria se si confermasse un bilancio in perdita.

Il Centrodestra ha evidenziato la gravità della situazione, sottolineando il ruolo del Consiglio Provinciale nel controllo delle società partecipate e l’importanza di essere informati su eventi così cruciali. I consiglieri temono che la crisi economico-finanziaria possa portare a una liquidazione della società, con conseguenze patrimoniali per i soci pubblici e possibili licenziamenti per i lavoratori.

Con l’interrogazione, il gruppo chiede una risposta scritta su vari punti, tra cui le ragioni dell’inesistenza di un accordo con i creditori e il risultato del pre-consuntivo dell’esercizio. In conclusione, i consiglieri ribadiscono la necessità di maggiore trasparenza e attenzione per i lavoratori coinvolti.

