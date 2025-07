Crisi demografica in Italia: strategie per il futuro del Pil

Il tema della crisi demografica in Italia si fa sempre più preoccupante, con proposte strategiche per affrontare il calo della popolazione attiva. Andrea Bassanini, economista senior dell’Ocse e coautore del recente rapporto ‘Employment Outlook’, evidenzia che, entro il 2060, la popolazione lavorativa italiana potrebbe diminuire del 34%, da 35 a 23 milioni di persone.

Questo invecchiamento comporterebbe una significativa riduzione del Pil pro capite, stimato in calo annuale dello 0,67%, con una perdita complessiva di circa 20 punti percentuali rispetto ai livelli attuali. Bassanini sottolinea che, sebbene queste siano simulazioni e non previsioni di assoluta certezza, l’andamento atteso del Pil pro capite elevato in Italia e in Grecia è motivo di allerta.

Tra le soluzioni suggerite, vi è l’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, poiché l’attuale tasso di migrazione netto dell’Italia è tra i più bassi dei Paesi Ocse. L’esperto indica che un aumento del tasso di migrazione netto al 0,61% potrebbe portare a un incremento del Pil pro capite dello 0,17% all’anno. Bassanini propone investimenti per facilitare l’integrazione linguistica e sociale dei migranti, criticando le politiche attuali che limitano l’accesso al lavoro.

In merito alle politiche sulla fertilità, Bassanini avverte che è rischioso concentrarsi su queste, in quanto i benefici si manifesterebbero solo nel lungo periodo, mentre è fondamentale aumentare l’occupazione femminile. Secondo lui, garantire supporto alle famiglie per consentire alle donne di partecipare attivamente al mercato del lavoro è cruciale per il futuro economico del Paese.