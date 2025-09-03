23.9 C
Crisi demografica in Grecia, Musk lancia l’allerta tecnologica

Elon Musk ha espresso la sua preoccupazione per la crisi demografica in Grecia, definendo il calo delle nascite come “la morte della Grecia”. Questo forte commento arriva dopo la notizia della chiusura di oltre 700 scuole nel paese, un evento direttamente correlato al drastico calo di studenti.

Musk ha già affrontato il tema in precedenza. In un suo intervento, ha affermato che la Grecia sta vivendo un crollo demografico e si è detto sorpreso dal fatto che il numero dei decessi superi quello delle nascite.

I dati del Gruppo di Visegrad 24 confermano che la Grecia ha uno dei tassi di natalità più bassi dell’Unione Europea. In base a queste informazioni, si prevede che nell’anno accademico 2025-2026, ben 721 scuole chiuderanno, poiché non raggiungono il numero minimo di 15 alunni necessari per il loro funzionamento.

