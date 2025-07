Crisi dello Stato: Bassetti confronta con Tangentopoli

L’attuale contesto politico e sociale in Italia sta suscitando un acceso dibattito tra esperti e opinionisti. In questo scenario, Piero Bassetti, il primo presidente della Regione Lombardia, ha espresso la propria visione sulla situazione nel paese.

Intervistato di recente, il 97enne Bassetti ha sottolineato che la vera crisi che l’Italia sta affrontando non è paragonabile agli scandali delle tangenti del passato, come Tangentopoli, ma riguarda piuttosto la salute dello Stato stesso. Ha messo in evidenza che la fragilità istituzionale e il malcontento popolare stanno minando le fondamenta democratiche del paese.

Bassetti ha aggiunto che le attuali difficoltà dell’Italia richiedono un’analisi profonda e un impegno collettivo per rimettere in sesto le istituzioni e ristabilire la fiducia tra governo e cittadini. La sua osservazione scofilata invita a riflettere sul significato di governare in un periodo caratterizzato da sfide senza precedenti, sia economiche che sociali.

Questo intervento si inserisce in un dibattito più ampio sulla necessità di riforme strutturali e sulla responsabilità di leader e politici nel rispondere alle richieste dei cittadini, spesso disillusi e frustrati dagli sviluppi recenti. Con un richiamo alla storia, Bassetti evidenzia l’importanza di imparare dalle esperienze passate per affrontare le criticità presenti.