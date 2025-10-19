15.4 C
Crisi delle banche regionali USA agita i mercati europei

Da stranotizie
La crisi delle banche regionali negli Stati Uniti sta impattando i mercati globali, incluso il settore delle criptovalute. Le borse europee hanno aperto in caduta, registrando perdite oltre l’1,5% a causa delle preoccupazioni legate a questa situazione, che richiama alla mente quanto accaduto recentemente con la crisi di Silicon Valley Bank.

Inoltre, c’è attesa per i dati sull’inflazione in Europa, il cui annuncio si prevede oggi, in un contesto di incertezza sulla politica monetaria sia negli Stati Uniti che in Europa. Le banche regionali americane, come Zions Bancorp e Western Alliance Bancorp, stanno affrontando gravi problemi legali e finanziari, inclusi casi di frode e debitorie azioni legali. Situazioni critiche coinvolgono anche Tricolor Holdings e First Brand Group, con quest’ultima che ha accumulato 10 miliardi di debiti.

Jamie Dimon, CEO di JPMorgan, ha avvertito che potrebbero emergere problemi significativi nel settore bancario. Le vendite sui mercati sono state pesanti, colpendo anche il comparto delle criptovalute: Bitcoin è sceso sotto i 106.000 dollari ed Ethereum è sceso al di sotto dei 3.800 dollari. BNB, dopo un periodo di crescita, ha registrato una perdita del 10% nella settimana appena trascorsa.

Attualmente, non è chiaro quali saranno le conseguenze della crisi del settore bancario regionale statunitense, ma l’attenzione è rivolta all’apertura delle contrattazioni a New York. Alle 11:00 sarà divulgato il dato sull’inflazione dell’Unione Europea. I vertici della BCE sembrerebbero propendere per interventi limitati in politica monetaria, suggerendo che i tagli ai tassi potrebbero essere imminenti. Resta alta la cautela sulle altcoin, che presentano rischi maggiori rispetto agli asset maggiormente capitalizzati.

