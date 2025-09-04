Crisi della salute mentale giovanile in Italia e soluzioni

In un contesto di incertezze, conflitti e crisi ambientale, i bambini e i giovani sono tra i più colpiti. L’adolescenza è un periodo di cambiamenti significativi, caratterizzato da vulnerabilità. Negli ultimi anni, i dati mostrano un forte aumento dei disturbi di salute mentale tra gli adolescenti. A livello globale, un giovane su sette tra i 10 e i 19 anni presenta un disturbo psicologico diagnosticato. In Italia, recenti ricerche hanno evidenziato che la dipendenza da Internet e dai social media, accentuata dalla pandemia, ha aggravato l’isolamento, correlandolo a problemi di autostima, depressione e ansia.

La responsabilità di questa situazione ricade sugli adulti, che offrono un esempio inadeguato nella gestione del tempo e contribuiscono a una società che limita le opportunità per i giovani di esprimere il proprio potere nella vita reale. Nonostante ciò, i ragazzi stanno già compiendo scelte radicali, dato che il suicidio è la seconda causa di morte tra i più giovani.

Le relazioni tra i giovani sono diventate frammentarie e superficiali, privandoli della possibilità di esaminare e affrontare le proprie emozioni. In un’epoca di distrazioni, è fondamentale sviluppare attenzione, consapevolezza e autoriflessione. Le famiglie, sempre più impegnate, rendono difficile il contatto autentico, essenziale per affrontare le emozioni nel mondo reale.

Le città e la società allontanano i giovani dalla natura, limitando esperienze significative e rendendoli prigionieri della realtà digitale. Inoltre, un significativo numero di giovani esprime ansia e stress legati al cambiamento climatico, un problema che influisce sulla loro salute mentale.

La salute mentale richiede un’attenzione adeguata, ma in Italia la spesa per questo settore rappresenta solo il 3% del Fondo Sanitario, ben al di sotto dei livelli di altri Paesi europei. È necessario investire di più per affrontare questa epidemia di malessere psicologico.