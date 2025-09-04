26.2 C
Roma
giovedì – 4 Settembre 2025
Salute

Crisi della salute mentale giovanile in Italia e soluzioni

Da StraNotizie
Crisi della salute mentale giovanile in Italia e soluzioni

In un contesto di incertezze, conflitti e crisi ambientale, i bambini e i giovani sono tra i più colpiti. L’adolescenza è un periodo di cambiamenti significativi, caratterizzato da vulnerabilità. Negli ultimi anni, i dati mostrano un forte aumento dei disturbi di salute mentale tra gli adolescenti. A livello globale, un giovane su sette tra i 10 e i 19 anni presenta un disturbo psicologico diagnosticato. In Italia, recenti ricerche hanno evidenziato che la dipendenza da Internet e dai social media, accentuata dalla pandemia, ha aggravato l’isolamento, correlandolo a problemi di autostima, depressione e ansia.

La responsabilità di questa situazione ricade sugli adulti, che offrono un esempio inadeguato nella gestione del tempo e contribuiscono a una società che limita le opportunità per i giovani di esprimere il proprio potere nella vita reale. Nonostante ciò, i ragazzi stanno già compiendo scelte radicali, dato che il suicidio è la seconda causa di morte tra i più giovani.

Le relazioni tra i giovani sono diventate frammentarie e superficiali, privandoli della possibilità di esaminare e affrontare le proprie emozioni. In un’epoca di distrazioni, è fondamentale sviluppare attenzione, consapevolezza e autoriflessione. Le famiglie, sempre più impegnate, rendono difficile il contatto autentico, essenziale per affrontare le emozioni nel mondo reale.

Le città e la società allontanano i giovani dalla natura, limitando esperienze significative e rendendoli prigionieri della realtà digitale. Inoltre, un significativo numero di giovani esprime ansia e stress legati al cambiamento climatico, un problema che influisce sulla loro salute mentale.

La salute mentale richiede un’attenzione adeguata, ma in Italia la spesa per questo settore rappresenta solo il 3% del Fondo Sanitario, ben al di sotto dei livelli di altri Paesi europei. È necessario investire di più per affrontare questa epidemia di malessere psicologico.

Articolo precedente
Anna Foglietta e il suo messaggio di solidarietà a Gaza
Articolo successivo
Giorgio Armani e il suo impatto nello sport italiano
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.