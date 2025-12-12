Crisi della diplomazia internazionale

Gli ambasciatori e i diplomatici sembrano essere diventati una categoria professionale superflua. I potenti del mondo, come Trump, Putin e Xi Jinping, “contrattano” in prima persona, da posizioni di forza, interventi militari ed exit strategy. L’arte della trattativa, che cerca soluzioni non solo tra interessi contrapposti, ma anche tra visioni del mondo divergenti, è un elemento cardine dei nostri sistemi democratici moderni.

La guerra e il conflitto economico sono tornati a essere esplicitamente i principali strumenti di regolazione “muscolare” dei rapporti internazionali, e su di essi aleggia spesso una legittimazione di “carattere religioso”. solo una concezione laica, realista e non assolutista della politica il terreno perché la diplomazia renda possibili le mediazioni. Una politica con ambizioni “salvifiche” non può prevedere un dialogo tra diversi.

La mediazione non è amata dai messianismi secolari ma neppure da chi professa l’idea di una politica governata come un’azienda. Secondo Curtis Yarvin, il modello da seguire è quello delle grandi aziende che sono “monarchie in miniatura”, mentre le istituzioni dello Stato sarebbero ormai aziende fallite. Tuttavia, la politica non è solo “arte del fare”, ma anche del prevedere i suoi effetti generali sulla società. La democrazia è confronto tra maggioranza e minoranza, nel rispetto delle diversità, e ha il suo specchio, in politica estera, proprio nel metodo della diplomazia. La diplomazia va collocata entro questi orizzonti, confinarla alla mera ratifica di “contratti” vantaggiosi in termini di relazioni globali significa umiliarla.