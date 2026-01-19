Crisi della democrazia in Italia

La democrazia sta vivendo una crisi profonda, con tanti neologismi e formule che cercano di descrivere questo processo. Valentina Pazè, docente di Filosofia politica all’Università di Torino, ha scritto il libro “I non rappresentati. Esclusi, arrabbiati, disillusi” in cui analizza gli esclusi dai processi democratici.

La crisi della democrazia si caratterizza per la verticalizzazione e la concentrazione del potere, con il potere concentrato nelle mani di pochi che obbediscono agli ordini della finanza e delle multinazionali. Pazè identifica tre diverse categorie di non rappresentati: coloro che hanno diritto di voto ma non lo esercitano, coloro che vanno a votare ma non eleggono un proprio rappresentante e chi non ha diritto di voto, come gli stranieri lungo-residenti nel Paese.

La concentrazione del potere politico avviene in un contesto in cui le vere decisioni si prendono altrove, provocando scoramento e rassegnazione di chi si chiede perché dovrebbe partecipare al gioco politico che non ha la capacità di cambiare le cose. Inoltre, la sinistra ha subìto l’influenza del pensiero di destra, identificando la democrazia con la scelta del capo, dove la rappresentanza è identitaria e simbolica.

Pazè sottolinea che la politica dovrebbe essere percepita come veicolo di cambiamento e che i problemi dovrebbero essere interpretati in chiave politica. Inoltre, mette in guardia su una proposta di riforma del premierato, sostenendo che la scelta del capo non è rappresentativa se non in un’accezione simbolica.

Infine, la battaglia per l’estensione di tutti i diritti politici è considerata una battaglia di civiltà che dovrebbe essere messa al centro da formazioni di sinistra, prendendo coscienza delle diseguaglianze scandalose che esistono a livello globale e ripensando profondamente l’ordine globale.