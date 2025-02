Crisi del Settore Manifatturiero: Impatti di Energia, Dazi e Incertezze Geopolitiche

La crisi dell’industria italiana emerge chiaramente dai dati ISTAT riguardanti il 2024 e il mese di dicembre, con un peggioramento significativo della situazione per le aziende manifatturiere. Queste si trovano ad affrontare una serie di sfide, tra cui il rallentamento dell’economia tedesca, incertezze geopolitiche, l’aumento dei costi energetici e la possibilità di dazi imposti dagli Stati Uniti. Questo clima difficile ha influenzato anche la fiducia delle imprese, che ha registrato un calo a febbraio, contrastando con la crescita della fiducia dei consumatori.

Nel 2023, il fatturato dell’industria ha subito una flessione del 4,3%, ben più grave rispetto al -0,7% dell’anno precedente. Anche i volumi hanno mostrato dinamiche negative, con una diminuzione del 3,2% nel 2024. Analizzando i dati di dicembre, si nota una diminuzione dei ricavi dello 2,7% rispetto a novembre e un calo significativo del 7,2% rispetto a dicembre 2023. Solo il settore energetico ha registrato un aumento dei ricavi del 2,8%, mentre i beni strumentali, intermedi e di consumo hanno mostrato forti difficoltà.

I servizi, invece, hanno visto una crescita del fatturato dell’1,3% in valore nel 2024, anche se con un rallentamento rispetto all’anno precedente. Il governo, consapevole della crisi, sta affrontando la situazione tramite interventi immediati come il decreto sulle bollette, e mira a rilanciare la reindustrializzazione a livello europeo. Il ministro Adolfo Urso ha sottolineato l’importanza di recuperare competitività e garantire energia alle imprese, specialmente nel settore siderurgico, per favorire la decarbonizzazione.