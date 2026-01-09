Crisi del latte in Piemonte

Il comparto lattiero caseario piemontese sta attraversando una fase di mercato particolarmente critica a causa della caduta del prezzo del latte e dello squilibrio tra domanda e offerta. Il prezzo del latte “spot” è sceso a livello nazionale a 28-30 centesimi, con il rischio che il ribasso tocchi anche il rinnovo dei contratti scaduti, portando a una crisi generalizzata dell’intero settore.

Confagricoltura Piemonte ha chiesto all’assessore regionale all’Agricoltura Paolo Bongioanni la convocazione di un Tavolo della filiera latte, allargato alla componente industriale, per cercare un percorso che consenta di governare questa fase difficile. In Piemonte, gli allevamenti da latte sono circa 1.300 con quasi 230mila capi e la quota delle consegne di latte è pari al 9% del dato complessivo italiano.

La situazione è stata definita una “tempesta perfetta” a causa di una serie di cause scatenanti, tra cui il calo dei consumi dei prodotti trasformati, l’eccesso di offerta dovuto all’aumento della produzione di latte a livello mondiale, la svalutazione del dollaro e l’incertezza legata all’applicazione dei dazi statunitensi. Ciò ha portato a una decisa contrazione dell’export.

Confagricoltura propone la moratoria sui mutui, ovvero la sospensione temporanea del pagamento delle rate, per agevolare gli allevatori che hanno investito nell’efficientamento della propria azienda. Analogamente, Coldiretti chiede che il mondo industriale valorizzi le produzioni di latte cuneese, astenendosi da speculazioni sull’importazione di latte estero di dubbia qualità.

Cuneo è tra le prime province a livello nazionale per la produzione di latte, con 6.967.140 quintali annui, prodotti da aziende tra le più professionali al mondo. Le importazioni di latte sfuso, cagliate, latte in polvere e crema di latte avvengono soprattutto da Belgio, Germania, Francia e Olanda.

Coldiretti sottolinea che l’importazione di latte estero rischia di mettere in difficoltà le imprese locali e di limitare il futuro dei giovani che scelgono l’allevamento. Inoltre, si evidenzia la necessità di trasparenza verso i consumatori, che hanno il diritto di sapere l’origine della materia prima utilizzata nei prodotti che acquistano. La valorizzazione del settore è stata un tema centrale nella Consulta Latte di Coldiretti Cuneo, durante la quale è stato analizzato il mercato attuale.