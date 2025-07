Crisi del credito: micro imprese in difficoltà nel Polesine

Nell’attuale contesto economico, le piccole imprese della provincia di Rovigo stanno affrontando significative difficoltà di accesso al credito. Secondo un’analisi di Confartigianato Veneto, nel 2024 i prestiti destinati alle piccole realtà imprenditoriali regionali sono calati del 7,2%, mentre le micro imprese artigiane hanno subito un decremento ancora più marcato, pari al 9,2%. Dal 2013, il credito per questo segmento ha registrato una diminuzione complessiva del 63,5%.

In particolare, i dati per il Polesine mostrano una flessione del 6,1% per le piccole imprese, considerato il miglior risultato insieme a Belluno. Tuttavia, il settore delle micro imprese artigiane ha visto un crollo del 14,5% in un solo anno, il dato più preoccupante della regione. Marco Campion, presidente di Confartigianato Polesine, sottolinea la crescente crisi che colpisce le imprese più fragili, spesso prive di solidità finanziaria o supporto tecnico idoneo.

La situazione è aggravata dalla rinuncia a richiedere finanziamenti, complicata da un clima di incertezza economica e normativa. Secondo Campion, è fondamentale un consenso politico chiaro e l’implementazione di strumenti efficaci per sostenere il tessuto produttivo locale. Una proposta in tal senso prevede la creazione di un nuovo Patto per lo sviluppo del Polesine, coinvolgendo istituzioni, settore creditizio, associazioni e imprenditori per promuovere iniziative pratiche, come micro-bandi e sportelli di supporto.

Negli anni ’90, simili tentativi con il Consorzio per lo sviluppo del Polesine avevano avuto come obiettivo la gestione di progetti strategici, ma questi sforzi si sono esauriti. Campion evidenzia la necessità di apprendere dagli errori del passato per avviare una vera inversione di tendenza, considerando le peculiarità del sistema imprenditoriale locale e promuovendo scelte coraggiose per un futuro prospero.