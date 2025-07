Crisi del credito: le banche italiane in difficoltà economica

Negli ultimi anni, il settore bancario italiano ha mostrato segnali di debolezza, evidenziando una significativa disparità rispetto alla media europea. Secondo un’analisi della Fondazione Fiba di First Cisl, i principali gruppi bancari italiani hanno ridotto l’erogazione di crediti per dieci trimestri consecutivi.

Dal 2011 fino al 2024, i finanziamenti destinati all’economia reale hanno subito una contrazione complessiva di 330 miliardi di euro. Questa diminuzione ha sollevato preoccupazioni fra gli osservatori economici, ponendo l’accento sulle criticità del sistema creditizio del paese.

Le osservazioni critiche del Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, riguardanti le dinamiche di prestito delle banche italiane, si basano su questi dati. Le istituzioni finanziarie sembrano quindi in difficoltà nel supportare adeguatamente le esigenze di finanziamento delle imprese e dei cittadini, evidenziando un problema strutturale che merita attenzione.

In questo contesto, si accentuano le sfide per la ripresa economica, poiché l’accesso al credito è fondamentale per incentivare investimenti e crescita. L’attuale crisi di liquidità all’interno del sistema bancario potrebbe avere ripercussioni negative sul panorama economico nazionale, rendendo necessario un intervento mirato per stimolare il settore.