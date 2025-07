Crisi del credito in Italia: 55 miliardi ritirati dalle banche

Un recente studio del Centro studi di Unimpresa rivela un significativo ritiro di prestiti da parte delle banche italiane, che hanno sottratto oltre 55 miliardi di euro di finanziamenti a imprese e famiglie tra dicembre 2022 e maggio 2025. Questo trend preoccupante, basato su dati della Banca d’Italia, evidenzia una contrazione del 4,15% del totale dei crediti, sceso da 1.327,6 miliardi a 1.272,5 miliardi di euro.

Le imprese sono state le più penalizzate, subendo una perdita di 47,9 miliardi di euro, pari a una flessione del 7,40%. I finanziamenti a lungo termine, superiori ai cinque anni, hanno registrato una caduta del 16,17%, da 347,1 miliardi a 291 miliardi di euro, indicando un notevole ridimensionamento degli investimenti produttivi.

Nell’ambito dei crediti alle famiglie, il calo è meno accentuato, con una diminuzione da 680,6 miliardi a 673,3 miliardi di euro (–1,06%). Tuttavia, si osservano andamenti contraddittori: il credito al consumo è aumentato del 12,52%, mentre i prestiti personali hanno subito un crollo del 18,5%. I mutui per la casa, invece, hanno mostrato un incremento dello 0,95% rispetto al 2022.

La situazione riflette una tendenza strutturale di riduzione della disponibilità di credito, in particolare per le finalità non garantite, con le banche che adottano un atteggiamento più cauto a causa dell’incertezza economica e dei tassi d’interesse elevati. Tra maggio 2024 e maggio 2025, si è registrato un ulteriore calo di 2,99 miliardi di euro (–0,23%), con le imprese che hanno subito una perdita di 12 miliardi, mentre le famiglie hanno fatto segnare un modesto recupero (+1,36%).