A Santa Marinella, passeggiando lungo la via Aurelia, si può notare come il panorama della città stia cambiando. Le vetrine illuminate sono sempre meno, la gente che fa shopping è diminuita e i negozi deserti sono sempre più numerosi, anche durante le festività natalizie. I supermercati di catena per la spesa alimentare sono gli unici a resistere, poiché le famiglie non rinunciano alle proprie tradizioni.

La crisi del commercio a Santa Marinella non è più un timore per il futuro, ma una realtà tangibile che sta trasformando il volto della “Perla del Tirreno”. La situazione locale riflette un trend nazionale drammatico, con oltre 140.000 negozi chiusi in Italia negli ultimi anni. A Santa Marinella, il fenomeno assume contorni specifici, con molti piccoli esercizi di vicinato che non ce la fanno più a sopravvivere.

Le cause della crisi sono diverse. L’e-commerce e gli acquisti online hanno minato la sopravvivenza di negozi di abbigliamento, calzature e articoli da regalo. I canoni di locazione nei punti strategici sono elevati, nonostante il calo dei consumi, rendendo insostenibile l’attività per chi non è proprietario delle mura. I commercianti locali lamentano anche un calo della capacità di spesa dei villeggianti e una durata dei soggiorni sempre più breve.

Inoltre, c’è da evidenziare la mancanza di una vera strategia a sostegno del commercio e delle attività produttive. A Santa Marinella non c’è un’associazione che riunisca i commercianti, che sono sempre più restii a investire i propri utili anche per disaffezione al rischio di impresa. Il mancato finanziamento regionale da 100.000 euro per le “Reti d’Impresa” ha fatto discutere recentemente, poiché quei fondi avrebbero dovuto sostenere il commercio locale. Ora si confida in un prossimo bando.

Quando un negozio chiude, non si perde solo un servizio, ma anche un presidio di sicurezza, luce e decoro urbano. Senza un’inversione di tendenza o un piano di sostegno concreto, il rischio è che Santa Marinella diventi una splendida cornice vuota, dove il centro cittadino è sempre più privo di vita economica.