Crisi dei centesimi negli Stati Uniti: le conseguenze per i negozi

Negli Stati Uniti, la situazione economica sta creando difficoltà alle attività commerciali a causa della carenza di monete da un centesimo. Dopo che l’amministrazione Trump ha interrotto la produzione di queste monete, circolano sempre meno esemplari. Molti negozi hanno iniziato ad arrotondare i pagamenti in contante al multiplo di cinque centesimi, poiché non ci sono indicazioni federali chiare su come comportarsi.

La produzione di centesimi è ufficialmente cessata e le difficoltà di reperibilità si sono manifestate prima del previsto, costringendo le aziende a fronteggiare guasti nei registratori di cassa quando i clienti richiedono il resto. L’arrotondamento delle vendite è diventata una soluzione temporanea, ma in alcune città come New York si richiede un resto esatto, complicando ulteriormente la situazione.

Molti rivenditori, per evitare controversie legali, preferiscono arrotondare a ribasso, perdendo così fino a quattro centesimi per ogni transazione in contante, un approccio non sostenibile per le attività. Alcuni negozi incoraggiano i clienti a pagare con il resto esatto o addirittura organizzano promozioni per raccogliere centesimi extra.

Le inconvenienze si fanno sentire soprattutto nei convenience store, come quello della catena Kwik Trip, che prevede perdite considerevoli a causa di questa pratica. In passato, gli Stati Uniti hanno già eliminato alcune monete, ma il centesimo, presente dal 1793, non era mai stato tolto dalla circolazione.

Un aspetto importante è che realizzare un centesimo costa quasi quattro centesimi. Secondo alcuni esperti, la mancanza di queste monete penalizza i gruppi a basso reddito che fanno principalmente affidamento su pagamenti in contante. Senza un intervento federal per indicazioni chiare sulla gestione delle transazioni, la confusione continuerà a crescer.