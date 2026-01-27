12.7 C
Crisi d’amore per Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta

Da stranotizie
Poco prima della fine del 2025, era circolata la voce di una possibile crisi tra Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, due volti noti di Amici. I due non avevano mai commentato le indiscrezioni, facendo così scemare il sospetto.

Tuttavia, i consueti indizi social, come storie e post Instagram condivisi o like mancati, facevano pensare che i due non stessero vivendo un periodo sereno. Fino a poco tempo fa, si trattava solo di supposizioni, ma poi è arrivata la conferma ufficiale da parte di Sacchetta.

In un’intervista a Vanity Fair, il ballerino e coreografo ha parlato della sua vita personale, in particolare del figlio Romeo, nato tre anni fa, e del suo ruolo di padre. Ha confessato di essere un papà presente e moderno, che dedica molte attenzioni a suo figlio e cerca di essere anche un amico.

Quando gli è stato chiesto della sua vita sentimentale, Sacchetta ha risposto che non voleva esprimersi troppo su questo, definendolo un momento di riflessione. Non ha citato direttamente Pauselli, ma il riferimento a lei era ovvio. Le sue parole fanno capire che i due non si sono lasciati, ma sono in crisi o forse in una pausa di riflessione. Nonostante ciò, Sacchetta sembra sereno a livello personale, affermando che le difficoltà si affrontano in un modo o nell’altro.

