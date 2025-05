Crisi da astinenza da smartphone: il caso del 15enne

Un ragazzo di 15 anni è stato ricoverato in ospedale dopo che i genitori gli hanno tolto lo smartphone, evidenziando il problema dell’uso precoce dei dispositivi. L’episodio, avvenuto a Orbassano (Torino) circa due anni fa, è stato raccontato dallo psichiatra Gianluca Rosso. Il giovane è arrivato al pronto soccorso in stato di grave agitazione psicomotoria, simile a quella di una crisi da astinenza da sostanze. Rosso ha spiegato che lo smartphone attiva il sistema dopaminergico, creando possibili situazioni di dipendenza.

Il caso sottolinea la necessità di interventi educativi strutturati. Nonostante la gravità della dipendenza, questa non è classificata tra le patologie che richiedono ricovero, a meno che non ci siano altre problematiche.

Secondo il rapporto di Save the Children, il 32,6% dei bambini tra i 6 e i 10 anni usa quotidianamente lo smartphone, con una percentuale che sale al 44,4% al Sud Italia. Tra gli 11 e i 13 anni, oltre il 60% possiede un account sui social network, in violazione delle normative che vietano l’accesso ai minori di 14 anni. Un terzo dei preadolescenti si connette più volte al giorno per comunicare con gli amici.

La dimensione digitale offre opportunità significative, ma richiede strumenti educativi adeguati. Dati recenti mostrano che il 14% degli studenti di terza media non raggiunge le competenze digitali minime, evidenziando la necessità di una cooperazione tra famiglie, scuole e istituzioni per affrontare i rischi e le potenzialità della vita online.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it