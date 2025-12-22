Crisi coppia Morata e Campello

I gossip sulla presunta separazione tra Alice Campello e Alvaro Morata non tendono ad attenuarsi. La coppia è finita nuovamente sotto i riflettori, ma al momento non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. Alice ha pubblicato alcuni brevi commenti sui social, ma non è bastato a calmare le acque.

La scorsa settimana, era spuntato un mazzo di fiori che poteva far intendere che le tensioni si fossero allentate, ma non ci sono stati altri indizi. Ora Alice ha pubblicato nuove foto che alimenteranno ulteriormente i pettegolezzi. Nelle foto, è al mare con i quattro figli, ma di Alvaro Morata non c’è traccia.

Dalle storie che ha pubblicato, si potrebbe intendere che la situazione non sia così critica. In una foto, mostra un cuore sulla sabbia e l’ombra del figlio maggiore Alessandro, accompagnato dalla didascalia “Mi sento amata”. In un’altra, cita una frase della più piccola Bella e aggiunge che ha preso tutto da lei.

Queste foto non possono dare chiarimenti sul loro matrimonio, ma descrivono piuttosto bene che Alice è serena, felice e combattiva rispetto ai tanti che la stanno criticando. Non è la prima volta che dice che i social rappresentano solo una parte della sua vita e è suo diritto mostrare solo ciò che vuole. Se mai ci saranno delle cose da dire sul suo rapporto con Alvaro, sarà lei a dirle quando sarà il momento.