Crisi climatica in Italia: Roma e altri comuni sotto attacco

In occasione della Cop30, oltre 70 organizzazioni si sono unite per sollecitare azioni concrete contro la crisi climatica. Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha apertamente criticato il negazionismo climatico nel suo intervento di apertura del vertice Onu sul clima, al quale partecipano 50 mila delegati da 190 Paesi, ma con un’importante assenza: quella degli Stati Uniti. Lula ha esortato a intensificare la transizione energetica, sottolineando che dieci anni dopo l’accordo di Parigi, i problemi climatici rimangono gravi. Ogni anno, 48 milioni di bambini subiscono gli effetti dei disastri climatici, e negli ultimi dieci anni si registrano 250 milioni di sfollati secondo l’Onu, che avverte che il superamento della soglia di 1,5 gradi sembra ormai inevitabile.

In Italia, il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha confermato l’impegno del Paese nella finanza climatica, con 3,4 miliardi destinati nel 2024. Tuttavia, secondo Legambiente, la risposta è ancora insufficiente, poiché solo il 39,7% dei comuni ha adottato piani di adattamento agli eventi estremi. Il rapporto “Città Clima” evidenzia 811 eventi estremi nelle 136 città italiane con oltre 50 mila abitanti, colpendo 18,6 milioni di persone.

Le città più colpite includono Roma, che ha registrato 93 eventi estremi, seguita da Milano e Genova. Nonostante la necessità di piani di adattamento, solo 35 città su 110 tra 50 e 150 mila abitanti ne possiedono uno. Legambiente chiede al Governo di includere le risorse per il Piano nazionale di adattamento in legge di Bilancio. Inoltre, parteciperanno al Climate Pride del 15 novembre a Roma, che sottolineerà l’urgenza di un’azione climatica e sociale decisiva.