Crisi climatica in Italia

La crisi climatica ha fatto aumentare notevolmente i premi assicurativi, lasciando molte famiglie e imprese senza protezione. In Italia, solo il 20% dei danni da eventi estremi è coperto, mentre l’80% ricade sui cittadini e sulle casse pubbliche.

Ilaria Fontana, vicecapogruppo M5S alla Camera, ha presentato un’interrogazione al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per chiedere cosa intenda fare il governo al riguardo. La distruzione degli ecosistemi rende il territorio più fragile, aumenta i costi delle catastrofi e mette a rischio la tenuta dei conti pubblici. I danni da eventi climatici estremi hanno superato i 135 miliardi di euro.

Invece di investire in prevenzione, si continua a inseguire le emergenze. Le Nature-based Solutions sono una soluzione efficace, poiché costano meno e proteggono di più. Pertanto, dovrebbero diventare un elemento di valutazione centrale nella definizione dei rischi assicurativi. Ogni euro speso in resilienza può far risparmiare fino a 13 euro in seguito.

Il governo ritarda ancora sull’attuazione del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e la tutela della biodiversità non è centrale nelle politiche pubbliche e nella regolazione assicurativa. La situazione è considerata una “bomba sociale ed economica” pronta a esplodere, per cui è urgente intervenire.

