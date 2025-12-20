11.8 C
Roma
sabato – 20 Dicembre 2025
Crisi Casa Sollievo Italia

Crisi Casa Sollievo Italia

La crisi di Casa Sollievo della Sofferenza è stata portata all’attenzione del Parlamento. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un’interpellanza al ministro della Salute, Orazio Schillaci, con la quale si chiede di garantire la continuità assistenziale, la sicurezza delle cure e la tutela dei pazienti.

L’interpellanza, presentata a prima firma del presidente Giuseppe Conte, chiede al ministro di verificare le presunte carenze di dispositivi e farmaci che potrebbero compromettere le diagnosi, le terapie e il monitoraggio clinico. Inoltre, si chiede di valutare l’avvio di eventuali verifiche ispettive sulle responsabilità gestionali, sui ritardi nei pagamenti ai fornitori e sulle conseguenze sanitarie di tali criticità.

L’interpellanza è stata annunciata dai deputati M5S Leonardo Donno, Alfonso Colucci, Marco Pellegrini, Carla Giuliano, la senatrice M5S Gisella Naturale, l’europarlamentare Mario Furore e la consigliera regionale Rosa Barone. Secondo i parlamentari M5S, la Casa Sollievo della Sofferenza è un presidio sanitario di rilevanza nazionale e sovraregionale che sta attraversando una grave crisi organizzativa e finanziaria.

La crisi ha portato alla proclamazione dello stato di agitazione del personale e alla richiesta di attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione. I parlamentari M5S sostengono che la crisi non può essere imputata alle risorse umane o al personale sanitario, che continua a garantire l’assistenza nonostante le condizioni operative difficili.

I diritti dei cittadini, del personale sanitario e di tutti i lavoratori non possono più attendere. Le criticità includono l’assenza dell’applicazione dei Differenziali economici professionali e la comunicazione sul mutamento del Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. Le organizzazioni sindacali hanno attivato le procedure di raffreddamento e conciliazione, ma queste sono state vanificate dalla chiusura dell’azienda.

