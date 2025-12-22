Crisi Campello-Morata

15.4 C
Alice Campello è tornata sui social con un post che ha riaperto le domande sulla sua situazione con Alvaro Morata. La modella e imprenditrice ha condiviso tre immagini in vacanza, davanti al mare, con i figli. Nella prima posa indossa un bikini nero e un cappello di paglia, nella seconda gioca in acqua con i bambini e nella terza si concede un momento tenero con uno di loro.

La didascalia del post recita “Con i miei quattro cuori” e non c’è alcun accenno al marito Alvaro Morata. Questa assenza è stata notata subito dai suoi oltre 3,5 milioni di follower, che hanno trasformato il post in un piccolo caso social. I commenti non si sono fatti attendere, con messaggi di sostegno e affetto da parte di altre celebrità e fan.

Dall’altra parte, Alvaro Morata non ha commentato o messo mi piace al post della moglie, un silenzio che pesa soprattutto perché non è nuovo. L’attaccante non compare da tempo accanto alla moglie, né sui social né in occasioni pubbliche, e l’ultima apparizione insieme risale ai primi di novembre.

Il post di Alice Campello sembra segnare una linea netta, mettendo al centro ciò che conta, i figli, senza aggiungere altro. Le foto trasmettono serenità, ma anche una scelta precisa: nessun dramma esibito, nessuna frase criptica, solo una didascalia essenziale e una presenza, quella di Morata, che resta fuori dall’inquadratura.

