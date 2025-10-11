Crisi calcistica in Italia: fallimento e impatti economici

Il calcio italiano si trova in una crisi profonda, con il rischio di una mancanza di qualificazione per il Mondiale. Questa eventualità non solo penalizzerebbe l’aspetto sportivo, ma avrebbe anche ripercussioni politiche ed economiche. La non partecipazione a un torneo mondiale rappresenterebbe un duro colpo per l’immagine dell’Italia, già in difficoltà rispetto ad altre nazionali che hanno storicamente dominato il calcio.

La situazione politica all’interno della Federcalcio è tesa; la rielezione del presidente Gabriele Gravina, avvenuta con un consenso quasi totale, potrebbe essere messa in discussione se l’Italia continuasse a non ottenere risultati. L’assenza di qualificazione a due Mondiali consecutivi genera domande sulla sua leadership. Inoltre, altri personaggi di spicco nel calcio, come Rino Gattuso e Gigi Buffon, potrebbero trovarsi in bilico a causa di un fallimento collettivo.

Le conseguenze economiche, inoltre, sono significative: l’assenza dell’Italia ai Mondiali del 2018 e 2022 ha comportato perdite stimate in milioni di euro, inclusi sponsor e ricavi da merchandising. Con i prossimi contratti di sponsorizzazione in discussione, una nuova esclusione dal torneo potrebbe causare ulteriori problemi finanziari.

Infine, il potenziale impatto positivo di una partecipazione ai Mondiali del 2026, il cui montepremi Fifa è record, evidenzia quanto l’assenza possa danneggiare ulteriormente l’economia sportiva e non solo. L’Italia ha bisogno di risultati immediati per ristabilire la propria reputazione e la sua posizione nel panorama calcistico internazionale.