Crisi BSW in Brandeburgo

La crisi dell’Alleanza Sahra Wagenknecht (BSW) in Brandeburgo si aggrava. Dopo l’implosione della coalizione con l’SPD, anche gli ultimi due ministri regionali rimasti in carica hanno deciso di lasciare il partito. La ministra della Salute Britta Müller e il ministro dei Trasporti Detlef Tabbert hanno annunciato il loro addio al BSW, motivando la decisione con la necessità di concentrarsi sull’attività di governo senza essere coinvolti nelle tensioni partitiche.

La rottura tra SPD e BSW è stata formalizzata dal ministro-presidente Dietmar Woidke dopo settimane di scontri interni alla frazione parlamentare del BSW. Woidke ha motivato la decisione parlando di instabilità crescente e di un mancato rispetto degli impegni previsti dal contratto di coalizione. La coalizione SPD-BSW si è così conclusa dopo pochi mesi di tensioni continue.

Dopo la rottura, SPD e BSW si sono attribuiti reciprocamente la responsabilità del fallimento. Woidke ha accusato il BSW di essersi disgregato dall’interno, compromettendo la capacità di governo dell’esecutivo regionale. La fondatrice del partito, Sahra Wagenknecht, ha indicato come causa principale della crisi il ministro delle Finanze Robert Crumbach, indipendente, che ha lasciato sia partito che frazione parlamentare.

Crumbach ha criticato duramente il suo ex partito, sostenendo che il BSW abbia perso la propria funzione originaria, abbandonando la ricerca di soluzioni concrete per concentrarsi sul mero scontro politico. Dopo la fine dell’alleanza con il BSW, Woidke ha annunciato l’intenzione di proseguire temporaneamente con un governo di minoranza, lasciando aperta l’ipotesi di una nuova coalizione tra SPD e CDU.