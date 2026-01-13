14.3 C
Roma
martedì – 13 Gennaio 2026
Attualità

Crisi ASM Taormina: stipendi non pagati

Da stranotizie
Crisi ASM Taormina: stipendi non pagati

La notizia del mancato pagamento degli stipendi di dicembre, oltre alla tredicesima mensilità, ai dipendenti ASM di Taormina ha creato un danno all’immagine dell’azienda e a chi detiene la governance politico-amministrativa. La Partecipata del Comune di Taormina ha avanzato richiesta alla banca d’appoggio per un’anticipazione di 125.000 euro per fare fronte al pagamento degli stipendi.

I sindacati hanno lanciato l’allarme dopo che la scadenza del 6 gennaio non è stata rispettata. Ciò sta causando problemi a molti dipendenti che non riescono a pagare mutui, affitto e bollette, gettando nell’insicurezza anche le loro famiglie.

Ricorre alla mente il prestito di un milione di euro che il Comune di Taormina ha versato al GAL Taormina-Peloritani per rendicontare le spese sostenute durante l’estate e presentare il rendiconto alla Regione. Questa situazione sta avendo ripercussioni politiche negative per il sindaco Cateno De Luca.

Articolo precedente
Export agroalimentare Calabria in crescita
Articolo successivo
Elodie e Franceska Nuredini in Thailandia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.