Crisi ASM Taormina: stipendi non pagati

La notizia del mancato pagamento degli stipendi di dicembre, oltre alla tredicesima mensilità, ai dipendenti ASM di Taormina ha creato un danno all’immagine dell’azienda e a chi detiene la governance politico-amministrativa. La Partecipata del Comune di Taormina ha avanzato richiesta alla banca d’appoggio per un’anticipazione di 125.000 euro per fare fronte al pagamento degli stipendi.

I sindacati hanno lanciato l’allarme dopo che la scadenza del 6 gennaio non è stata rispettata. Ciò sta causando problemi a molti dipendenti che non riescono a pagare mutui, affitto e bollette, gettando nell’insicurezza anche le loro famiglie.

Ricorre alla mente il prestito di un milione di euro che il Comune di Taormina ha versato al GAL Taormina-Peloritani per rendicontare le spese sostenute durante l’estate e presentare il rendiconto alla Regione. Questa situazione sta avendo ripercussioni politiche negative per il sindaco Cateno De Luca.