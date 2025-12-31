Crisi Alvaro Morata e Alice Campello

Alvaro Morata ha pubblicato un post su Instagram in cui ha tracciato un bilancio del suo 2025, senza citare la moglie Alice Campello. Nel post, il calciatore spagnolo ha affermato di aver imparato ad amarsi di più e a pensare a se stesso senza sensi di colpa, una dichiarazione che ha fatto pensare a una fine del suo matrimonio.

Dopo la diffusione del messaggio, Morata ha cancellato il post, ma le sue parole sono state immortalate con degli screenshot da alcuni utenti. Nel post, Morata ha espresso gratitudine per la salute e la felicità dei suoi quattro figli, che considera il vero motore di tutto. Ha anche aggiunto di aver vissuto un anno duro, sia professionalmente che personalmente, e di aver imparato a non curarsi del giudizio di coloro che non lo conoscono.

Il passaggio più delicato del post è stato quando Morata ha detto di aver imparato ad amarsi di più, a pensare a se stesso senza sentirmi in colpa e vivere con più verità. Ha anche affermato di non dover dimostrare nulla a nessuno e che coloro che lo conoscono davvero lo sanno. Infine, si è augurato che il 2026 possa essere un anno con più calma. Le parole di Morata non hanno fatto nulla per placare le indiscrezioni sulla fine del suo matrimonio con Alice Campello. Anzi, il calciatore ha sottolineato di aver capito che è opportuno prendersi maggiore cura di sé, senza menzionare la moglie in alcun modo. Il passaggio in cui parla di “sensi di colpa” ha anche fatto pensare a una possibile frecciatina alla moglie. Il bilancio del 2025 tracciato da Morata è quindi più amaro che dolce e, al momento, è difficile credere che il matrimonio con Alice possa avere una chance di sopravvivenza.