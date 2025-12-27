7.4 C
Crisi alimentare in Sudan

Da stranotizie
L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (Fao) ha avviato una campagna di distribuzione di semi a 134.000 famiglie di agricoltori sudanesi per sostenere la produzione di colture invernali. Il Sudan sta attraversando un periodo di crisi alimentare acuta che colpisce gran parte della popolazione. L’iniziativa è partita a novembre e proseguirà anche nel 2026, concentrandosi sulla fornitura di semi per aiutare le famiglie di agricoltori a produrre cibo e migliorare la loro situazione alimentare. Questo intervento mira a ridurre la povertà e l’insicurezza alimentare nel paese.

