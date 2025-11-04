Crisi alimentare e clima: la situazione in Corno d’Africa e Pakistan

Le recenti condizioni climatiche estreme, come siccità e alluvioni, hanno portato oltre 96 milioni di persone in 18 Paesi a vivere situazioni di grave insicurezza alimentare. Questo numero è più che triplicato rispetto a periodi precedenti e continua a crescere in modo preoccupante. La denuncia proviene da CESVI, che ha presentato dati allarmanti nel contesto del Global Hunger Index 2025, sottolineando come gli eventi climatici stiano intensificando l’insicurezza alimentare.

Secondo CESVI, è urgente attuare politiche efficaci di resilienza climatica, sostenere investimenti nei sistemi alimentari sostenibili e garantire finanziamenti per l’adattamento ai cambiamenti climatici, soprattutto nei Paesi più vulnerabili. La COP30 sarà un’importante opportunità per affrontare questa crisi, che influisce sulla stabilità economica e sulla giustizia sociale.

In particolare, eventi climatici estremi sono la seconda causa principale di malnutrizione, spesso correlati a conflitti, come sta avvenendo nella Striscia di Gaza, dove la situazione ambientale è gravemente compromessa e la produzione alimentare è quasi impossibile. Danneggiamenti alle coltivazioni e contaminazione del suolo hanno reso la regione altamente vulnerabile.

Nel Corno d’Africa, la siccità prolungata ha causato enormi danni, colpendo paesi come Etiopia, Kenya e Somalia e aumentando drasticamente il numero di persone in insicurezza alimentare. Lo stesso vale per il Pakistan, dove inondazioni ricorrenti e ondate di calore hanno aggravato la crisi alimentare, con un alto tasso di malnutrizione tra i bambini.

CESVI è attiva in entrambe le aree con interventi che mirano a salvaguardare le comunità vulnerabili, fornendo supporto e promuovendo pratiche agricole sostenibili.