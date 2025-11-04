15.9 C
Roma
martedì – 4 Novembre 2025
Attualità

Crisi alimentare e clima: la situazione in Corno d’Africa e Pakistan

Da stranotizie
Crisi alimentare e clima: la situazione in Corno d’Africa e Pakistan

Le recenti condizioni climatiche estreme, come siccità e alluvioni, hanno portato oltre 96 milioni di persone in 18 Paesi a vivere situazioni di grave insicurezza alimentare. Questo numero è più che triplicato rispetto a periodi precedenti e continua a crescere in modo preoccupante. La denuncia proviene da CESVI, che ha presentato dati allarmanti nel contesto del Global Hunger Index 2025, sottolineando come gli eventi climatici stiano intensificando l’insicurezza alimentare.

Secondo CESVI, è urgente attuare politiche efficaci di resilienza climatica, sostenere investimenti nei sistemi alimentari sostenibili e garantire finanziamenti per l’adattamento ai cambiamenti climatici, soprattutto nei Paesi più vulnerabili. La COP30 sarà un’importante opportunità per affrontare questa crisi, che influisce sulla stabilità economica e sulla giustizia sociale.

In particolare, eventi climatici estremi sono la seconda causa principale di malnutrizione, spesso correlati a conflitti, come sta avvenendo nella Striscia di Gaza, dove la situazione ambientale è gravemente compromessa e la produzione alimentare è quasi impossibile. Danneggiamenti alle coltivazioni e contaminazione del suolo hanno reso la regione altamente vulnerabile.

Nel Corno d’Africa, la siccità prolungata ha causato enormi danni, colpendo paesi come Etiopia, Kenya e Somalia e aumentando drasticamente il numero di persone in insicurezza alimentare. Lo stesso vale per il Pakistan, dove inondazioni ricorrenti e ondate di calore hanno aggravato la crisi alimentare, con un alto tasso di malnutrizione tra i bambini.

CESVI è attiva in entrambe le aree con interventi che mirano a salvaguardare le comunità vulnerabili, fornendo supporto e promuovendo pratiche agricole sostenibili.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Concorso MAECI per funzionari Export e Cyber: come partecipare
Articolo successivo
Moda USA in festa ai CFDA Fashion Awards a New York
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.