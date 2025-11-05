10.8 C
Roma
mercoledì – 5 Novembre 2025
Economia

Crisi abitativa in Italia: riforme per locatori e inquilini

Da stranotizie
Crisi abitativa in Italia: riforme per locatori e inquilini

Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, sostiene che una riforma completa sarebbe vantaggiosa per locatari e inquilini, espandendo il mercato e riducendo i canoni attraverso incentivi fiscali per chi non è pervenuto all’edilizia popolare. Commentando la proposta di legge del senatore Paolo Marcheschi, proposta per accelerare gli sfratti per morosità, Spaziani Testa afferma che un singolo intervento non basta a risolvere la crisi abitativa.

Il disegno di legge prevede che la procedura di sfratto scatti dopo due mesi di mancato pagamento. Include anche la creazione di un Fondo per l’emergenza abitativa, destinato a sostenere le persone con difficoltà economiche tramite misure specifiche. Spaziani Testa riconosce l’importanza di un approccio più ampio, per cui non basta opporsi ma è necessario presentare alternative. La sua organizzazione ha elaborato una proposta di modifica della normativa sugli sfratti da sottoporre al governo.

Il presidente evidenzia la necessità di rendere rapida l’esecuzione delle sentenze di sfratto, trovando soluzioni adeguate per i soggetti in difficoltà, tramite finanziamenti e miglioramenti delle opzioni abitative. Sostiene che il sostegno degli enti territoriali è fondamentale e che rimarrebbero inadeguate le misure senza un cambiamento di mentalità e approccio.

Spaziani Testa sottolinea che in un paese con una massiccia proprietà privata, le risposte abitative provengono principalmente dal settore privato. Propone strumenti come contributi per gli affitti e incentivi per i proprietari che applicano canoni nelle fasce basse. Infine, critica la proposta di aumentare la cedolare sugli affitti brevi, ritenendola dannosa per i piccoli proprietari e per il turismo.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Fondi CERV: Politica europea sotto accusa per uso distorto
Articolo successivo
Bolzano e il valore della multiculturalità per l’integrazione
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.