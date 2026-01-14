Crisi abitativa in Europa

Il diritto alla casa è diventato un problema sempre più urgente nelle città europee, dove la crisi abitativa sta creando nuove disuguaglianze tra centri e periferie. I prezzi delle case sono aumentati del 60% e gli affitti del 20%, rendendo difficile per molte persone, in particolare giovani, donne, famiglie a basso reddito e persone con background migratorio, accedere a un alloggio decente.

La crisi abitativa non è più solo un problema individuale, ma anche un fallimento collettivo che mette in discussione la coesione sociale. Gli amministratori di diverse città europee hanno lanciato un avvertimento a Bruxelles, sottolineando la necessità di riconoscere formalmente la crisi abitativa come una priorità politica europea.

A Roma, ad esempio, l’aumento dei canoni di affitto e dei prezzi di vendita ha colpito in modo sempre più evidente il ceto medio urbano, in particolare nelle zone semicentrali e lungo gli assi meglio collegati dal trasporto pubblico. Decine di migliaia di famiglie risultano in lista d’attesa per un alloggio pubblico, mentre una quota significativa della popolazione spende oltre il 30% del proprio reddito per la casa.

Anche a Barcellona la crisi abitativa è strutturale, trainata dagli effetti del turismo di massa. I canoni di affitto sono cresciuti di oltre il 40% negli ultimi dieci anni, mentre i salari non hanno seguito lo stesso ritmo. La città ha deciso di eliminare gli affitti turistici entro il 2028, ma l’assessora Mar Jiménez sottolinea che senza investimenti pubblici sostenuti anche da Bruxelles, il mercato continua a produrre disuguaglianze.

A Zagabria, la crisi assume una forma diversa, ma non meno problematica. La città stima un fabbisogno di circa 50 mila alloggi accessibili, mentre una quota significativa del patrimonio abitativo risulta vuota o sottoutilizzata. La rappresentante della Città di Zagabria, Ines Franov Beoković, sottolinea che i fondi europei sono fondamentali per colmare i divari storici tra territori e realizzare ciò che il bilancio comunale, da solo, non potrebbe sostenere.