Crisi a Trapani: la maggioranza di Tranchida sul filo del rasoio

L’atmosfera politica a Trapani si fa sempre più tesa, in particolare all’interno del consiglio comunale, dove la maggioranza guidata dal sindaco Tranchida affronta crescenti sfide. L’opposizione ha già paventato la presentazione di una mozione di sfiducia entro dicembre, mettendo in evidenza le fragilità della coalizione.

Numerosi consiglieri hanno manifestato assenze, causando il raggiungimento del numero legale grazie al supporto dell’opposizione. Questo scenario ha sollevato interrogativi sull’unità e sulla lealtà della maggioranza. In risposta a queste pressioni, la coalizione ha recentemente diffuso una nota ufficiale, in cui riafferma il proprio sostegno al sindaco e ripercorre i traguardi ottenuti, evidenziando interventi in ambito sociale, edilizio e di riqualificazione urbana.

La comunicazione sottolinea l’importanza dei finanziamenti ottenuti e il lavoro svolto per migliorare la qualità della vita dei cittadini, nonostante le diverse estrazioni politiche all’interno della maggioranza. Tuttavia, la nota include anche un riconoscimento della possibilità di aver trascurato aspetti dell’ordinaria amministrazione, chiedendo scusa ai cittadini e promettendo un maggiore impegno su questo fronte.

L’opposizione ha prontamente replicato, definendo la nota della maggioranza non un atto di forza, ma piuttosto un segno di debolezza, citando l’assenza di trasparenza e le difficoltà nel completare i progetti avviati. Hanno criticato l’amministrazione per disservizi e per la mancanza di un piano strategico chiaro. Il clima di tensione ha alimentato osservazioni sui rapporti interni alla maggioranza, suggerendo che la coesione è più apparente che reale.

In un contesto caratterizzato da scambi accesi di comunicati, entrambi gli schieramenti sorgono fianco a fianco, ognuno cercando di difendere le proprie posizioni mentre la città continua a percepire la crisi politica.