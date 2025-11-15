Crisi a Sant’Elpidio a Mare, tribunale avvia procedura negoziata

Si è avviata una procedura di composizione negoziata della crisi al tribunale di Fermo, che coinvolge il comune di Sant’Elpidio a Mare e la società Il Castagno, proprietaria del villaggio commerciale nell’area di Brancadoro.

Questo processo stragiudiziale permette alle imprese in difficoltà di trovare un accordo con i creditori. Il comune deve riscuotere 1,1 milioni di euro, di cui 200mila euro sono somme IMU risalenti dal 2017 all’anno scorso. La parte principale, 900mila euro, proviene da un accordo siglato nel 2015 per porre fine a contenziosi legati a un’agenzia commerciale. In quell’occasione, si era consumato un lungo scontro legale sulla procedura urbanistica che autorizzò la creazione del brand village, dove fu decisa la costruzione di una grande struttura di vendita.

Le parti coinvolte avevano raggiunto un’intesa dopo una lunga trattativa, con la rinuncia a tutte le cause legali e il versamento da parte della società di un milione di euro da pagare in rate annuali. Tuttavia, i pagamenti sono iniziati solo nel 2023 a causa di procedure burocratiche.

L’uscita dall’outlet Prada, che si trovava in uno dei locali più grandi del villaggio, ha provocato una significativa perdita di entrate per la proprietà del Castagno. Il comune è rappresentato dall’avvocato Antonio Mastri, già coinvolto in precedenti vicende del Castagno. Il sindaco Gionata Calcinari ha sottolineato l’importanza di seguire attentamente la situazione per garantire il recupero delle somme dovute. Ha espresso preoccupazione per il ritardo nell’inizio delle rate, avvenuto solo dopo il completamento delle procedure amministrative necessarie.