Crisi a Lamon

Il sindaco di Lamon, Loris Maccagnan, ha commentato le dimissioni contestuali di un gruppo di consiglieri che hanno determinato la caduta dell’amministrazione comunale, definendole l’epilogo di una frattura maturata nel tempo. Il primo cittadino ha respinto l’ipotesi di un passo indietro “per uscire dignitosamente”, proposta che gli sarebbe stata avanzata alcune settimane fa, affermando di credere che la dignità stia nel portare avanti fino in fondo il mandato ricevuto.

Maccagnan riconosce di non essersi mai considerato “perfetto” e di aver commesso errori, ma rivendica il lavoro svolto in questi anni e l’impostazione collegiale data all’azione amministrativa. Tuttavia, secondo il sindaco, questa autonomia sarebbe stata ricambiata con scarso impegno, proposte incoerenti o atteggiamenti di “doppiogiochismo” da parte di alcuni assessori e consiglieri, culminati in un progressivo logoramento dell’azione amministrativa.

In particolare, Maccagnan accusa l’assessore ai lavori pubblici e urbanistica di essere il principale artefice della crisi, sostenuto dal gruppo di minoranza SiAMO Lamon. L’assessore avrebbe assunto un ruolo conflittuale, contestando sistematicamente le iniziative non di propria diretta competenza e arrivando a ostacolare momenti di confronto con la popolazione e a sostenere posizioni divergenti rispetto a quelle dell’amministrazione.

Il sindaco respinge anche le accuse di scarsa capacità di coordinamento, affermando che è difficile guidare un’azione amministrativa quando parte della Giunta persegue obiettivi personali o logiche estranee all’interesse collettivo. Nonostante l’amarezza per la conclusione anticipata del mandato, Maccagnan si dice convinto di lasciare “un Comune più solido di come lo aveva trovato” e ringrazia cittadini, dipendenti comunali, volontariato, istituzioni e forze politiche che lo hanno sostenuto in questi anni. La crisi si chiude così con il commissariamento del Comune e l’apertura di una nuova fase politica.