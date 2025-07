Crisi a Gaza: morti, aiuti e dichiarazioni controverse

Il conflitto a Gaza continua a generare gravi crisi umanitarie. Durante una recente conferenza a Gerusalemme, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che non vi è alcuna “politica della fame” nella Striscia e ha negato che vi sia effettivamente fame tra la popolazione. Le parole di Netanyahu arrivano in un momento in cui una tregua umanitaria ha permesso l’afflusso di aiuti alimentari, con tonnellate di viveri inviate anche da altri paesi. Sono stati registrati arrivi di aiuti dalla Giordania, dagli Emirati e attraverso il valico di Rafah dall’Egitto.

Nonostante ciò, la situazione si aggrava: secondo l’agenzia Wafa, nelle ultime 24 ore sei persone, tra cui due bambini, sono decedute per fame, mentre altre 24 hanno perso la vita a causa dei bombardamenti nelle aree di distribuzione degli aiuti. La crisi sanitaria e alimentare ha destato l’attenzione della comunità internazionale, con il leader laburista britannico Keir Starmer che ha sollecitato una pausa estiva per il governo, chiedendo un riconoscimento ufficiale dello Stato palestinese.

Un appello simile è stato lanciato da 38 ex ambasciatori italiani, che hanno chiesto al governo di Meloni di agire in modo deciso per affrontare la situazione. In aggiunta, ieri vi è stata la notizia di circa 100 persone uccise, mentre cercavano disperatamente aiuto. L’IDF ha dichiarato di aver sparato colpi di avvertimento in risposta a un raduno di persone a nord di Gaza.

In un contesto di crescente tensione, l’Onu ha accolto favorevolmente la decisione di Israele di alleggerire alcune restrizioni sugli aiuti, sottolineando tuttavia che è necessaria un’azione costante per prevenire una crisi umanitaria di scala maggiore.