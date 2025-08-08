Crisi a Gaza: l’occupazione di Israele provoca proteste globali

Il governo israeliano ha recentemente autorizzato un piano che prevede il controllo della città di Gaza, con l’obiettivo di garantire assistenza umanitaria alla popolazione civile. La decisione del gabinetto di sicurezza, giunta dopo un lungo dibattito, ha sollevato forti critiche sia a livello locale che internazionale.

Numerosi leader mondiali si sono opposti al piano, tra cui il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che lo ha definito una “pericolosa escalation” che aggraverebbe la già critica situazione dei palestinesi. Anche l’Unione Europea ha espresso la sua contrarietà, con il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, che ha sollecitato Israele a riconsiderare la sua decisione.

Le famiglie degli ostaggi hanno denunciato il piano come un errore e hanno chiesto la sua revoca, mentre in Israele centinaia di persone hanno manifestato contro il primo ministro Netanyahu. Hamas ha promesso di combattere contro qualsiasi tentativo di governo nella regione e ha accusato Israele di voler sacrificare gli ostaggi.

La Germania ha deciso di sospendere l’invio di armi a Israele in risposta a queste operazioni, mentre altre nazioni, tra cui Spagna e Turchia, hanno emesso dichiarazioni di condanna. Il clima di tensione è ulteriormente acuito dall’asserzione di leader palestinesi sull’impatto catastrofico della situazione in corso, che richiede un intervento urgente della comunità internazionale.