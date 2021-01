“La storia del Veneto investito dalla variante inglese del virus non è confermata, dubito che possa essere quella la causa del disastro”. Lo afferma il microbiologo e professore a Padova Andrea Crisanti in un’intervista al quotidiano ‘La Repubblica’, precisando che “ho visto il documento dell’Istituto zooprofilattico, datato 24 dicembre. Primo: la variante inglese non è stata veramente trovata. Secondo: per dire che una variante genetica del virus sta provocando un’incidenza così alta e quel numero di malati devi dimostrare che è maggioritaria rispetto alle altre. I casi studiati nel report sono pochi per fare questa deduzione. È come se in Sicilia trovi un ragazzo biondo e ne deduci che tutti i siciliani sono biondi”.

