“Bisogna prendere delle misure per evitare la terza ondata. Anche se oggi avessimo un lockdown nazionale, poi a Natale si aprirebbe di nuovo tutto: e a febbraio ci ritroveremmo in emergenza”. Ne è convinto il virologo Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia dell’università di Padova intervenuto ad ‘Agorà’ su RaiTre. “Se adesso facciamo un lockdown estremamente rigido, in sei settimane a ridosso di Natale i casi saranno diminuiti, ma ci saranno mille pressioni per rimuovere queste misure e poi”, dopo gli assembramenti delle vacanze natalizie, “a febbraio saremo di nuovo in questa situazione. La vera sfida adesso è evitare la terza ondata”.

