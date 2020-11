“Il quadro” futuro dell’Italia alle prese con Covid-19 “è offuscato dal fatto che non abbiamo un progetto per uscirne fuori. Noi abbiamo delle speranze per uscirne fuori: la speranza del vaccino, la speranza dei monoclonali”. E’ la riflessione del virologo Andrea Crisanti, docente di Microbiologia all’università di Padova, durante la registrazione di ‘Accordi e Disaccordi’ sul Nove. “In 6 mesi – ha sottolineato – non abbiamo investito in un piano di sorveglianza per consolidare i risultati, che doveva includere un’aumentata capacità di fare tamponi, un sistema informatico che integrasse le potenzialità di Immuni e che ci dicesse giorno per giorno, in termini spazio-temporali, la dinamica della trasmissione per farci prevedere laddove c’erano dei rischi. Poi – ha ribadito – bisognava creare la logistica e l’infrastruttura per rendere i tamponi accessibili dove c’era più bisogno. Senza questi investimenti non se ne esce“, ha avvertito l’esperto.

