“Nessuno può sapere se basteranno le misure attualmente in campo per proteggere Milano e altre città a rischio. Gli interventi che in qualche modo diminuiscono i contatti”, dal coprifuoco alle regole in chiave restrittiva per la movida, dall’alleggerimento sui mezzi pubblici allo stop agli sport di contatto, “possono rallentare il contagio. Se funzioneranno, non lo so. Non si può dire. Bisognerà aspettare un paio di settimane per vedere eventuali effetti. Se i casi positivi non decelerano è perché non sono efficaci”. Così la pensa il virologo Andrea Crisanti, che all’Adnkronos Salute commenta i dati sull’andamento dei contagi in particolare nella provincia di Milano, che oggi vedono un ulteriore aumento rispetto ai giorni scorsi, con 1.858 casi, di cui 753 concentrati nella città meneghina.

Fonte