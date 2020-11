Quelle sui vaccini contro Covid-19 “sono notizie fantastiche, che richiedono però approfondimenti. Non scommetterei tutto quanto sul fatto che un vaccino sia disponibile e pronto il prossimo mese. Io ho sempre suggerito che nel frattempo, mentre aspettiamo il vaccino che sono sicuro arriverà, dovremmo costruire un sistema di controllo e tracciamento sul territorio in modo da consolidare i risultati di tutti i sacrifici che stiamo facendo. Altrimenti si susseguiranno ondate su ondate, anche perché immunizzare 50 milioni di persone per due volte è uno sforzo logistico immane che richiederà diversi mesi”. A frenare un po’ gli entusiasmi è il virologo Andrea Crisanti, che oggi è stato ospite in videocollegamento ad ‘Agorà’ su Rai3.

Fonte