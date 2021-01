“Dopo il vaccino anti-Covid sto bene, non è successo proprio niente. Neanche qualche linea di febbre. Ho fatto l’iniezione pubblicamente, anche se non mi piaceva la storia delle telecamere, e il video su Youtube è diventato virale. Ma per alcuni neanche questo basta”. A raccontarlo all’Adnkronos Salute è il virologo dell’università di Padova Andrea Crisanti. Nel suo ‘day after’ c’è infatti la sorpresa di leggere alcuni commenti alle immagini del momento della vaccinazione, che vedono l’esperto finire nel mirino di qualche scettico e negazionista. “Non so cosa si possa fare di più. Eppure c’è chi ha scritto che l’ago era parzialmente coperto mentre l’operatrice lo infilava nel mio braccio”, riferisce il docente di microbiologia che nei mesi scorsi era finito sotto i riflettori per aver detto di volere trasparenza sui dati prima di fare il vaccino. Quanto alla partenza a rilento della campagna vaccinale in Italia e in particolare in alcune regioni, Crisanti aggiunge: “Sono i primi giorni. Aspettiamo a criticare, diamogli fiducia”.

