“Il mio auspicio per il 2021 è che i vaccini anti Covid facciano effetto e che vengano rapidamente distribuiti. La previsione? Penso che indipendentemente da qualche difficoltà iniziale, che ci sarà senz’altro, la macchina si metterà in moto in maniera efficiente ed efficace”. A spiegarlo all’Adnkronos Salute è il virologo dell’università di Padova Andrea Crisanti, parlando di quello che dobbiamo aspettarci nell’anno che verrà sul fronte Covid-19. Una stima sulla base del fatto che, per raggiungere l’immunità di gregge, occorre che sia protetto il 70% della popolazione. “L’Italia è uno dei Paesi con il più alto tasso di vaccinazione nel mondo, del resto, e sono sicuro che saremo in grado di affrontare questa sfida. Ma ricordiamoci che siamo lontanissimi dall’immunità di gregge. Siamo perlomeno 40 milioni di persone lontani dal traguardo. Mettiamoci l’anima in pace”.

